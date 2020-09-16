Російську актрису Дарину Білоусову, якій приписують роман з Михайлом Єфремовим, звинуватили в розгромі знімного житла актора

Про це передає Politeka з посиланням на російське ток-шоу "Андрій Малахов. Прямий ефір"

Так, Анна Зехерман (господиня квартири, яку орендував Єфремов) розповіла деякі подробиці про життя актора і його можливої коханки.

За словами жінки, артисти довели її апартаменти до жахливого стану.

"Це вікно було розбите Єфремовим, коли він не міг потрапити в квартиру, холодильник не працює, плита – через пень колоду. Тут стояв новий пилосос, Дарина його вкрала. Одного разу вона мені сказала:"Анночка Николавна, у вас унітаз тріснув". Вважаю, що це Михайло Єфремов промахнувся. Килими пропалені викинуті. У квартирі пахло і два тижні не вивітрювалося щось, через що були викинуті матрац, покривало, ковдру, подушки, фіранки. Вважаю, що вони курили щось разом", - поділилася Анна.

За її словами, після співжиття Єфремова з Білоусовою сума збитку, заподіяна її квартирі склала приблизно 365 тисяч рублів (близько 130 тисяч гривень).

Politeka повідомляла, що у вівторок, 8 вересня, суддя Пресненського районного суду Москви оголосив вирок Михайлу Єфремову. За рішенням суду, його визнано винним у ДТП на Смоленській площі. Його відправлять в колонію загального режиму на 8 років. Із залу суду його вивели в наручниках.

Вирок суду Михайло Єфремов слухав стоячи з закритими очима. Більш того, експертиза довела, що в момент скоєння ДТП актор був у стані алкогольного сп'яніння, і саме Михайло Єфремов перебував за кермом автомобіля. Суддя також заявив, що ніяких даних про відмову гальм у автомобіля артиста немає. Його авто рухалося зі швидкістю 75-90 км / год перед зіткненням. Доказів провини Михайла Єфремова для вирішення кримінальної справи, які надала сторона обвинувачення в рамках судового розгляду, достатньо. Актор, який раніше заявляв, що не пам'ятає, чи був він взагалі за кермом, в силу нетверезого стану в момент трагедії, в останній момент вирішив-таки визнати провину.

Нагадаємо, що Михайлу Єфремову винесли суворий вирок після ДТП: "довічно...".

Як повідомляла Politeka, родині Єфремова виплатять компенсацію після біди з машиною.

Також Politeka писала, що спливли кричущі подробиці у справі Михайла Єфремова: "політична розправа".