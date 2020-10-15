Незвичайна дочка загримівшого у в'язницю Михайла Єфремова зникла з Twitter

Як стало відомо, в 20-й день народження дівчини була припинена робота її аккаунта в соціальній мережі. Сама Анна Марія пізніше вийшла на зв'язок в Instagram і розповіла, що причиною видалення аккаунта могли бути пости з образою влади.

Як пише Газета.ги, напередодні свого ювілею Анна перейменувала себе в соцмережах і заявила, що відтепер її потрібно називати Аемом Тіллмарі. Дівчина і раніше говорила про себе в чоловічому роді і негативно висловлювалася про гендерні стереотипи. Судячи з фото в Instagram, Єфремова належить до ЛГБТ-спільноти. На фото вона цілується з іншою дівчиною і тримає в руках райдужний прапор.

"Моє справжнє ім'я - Аем Тіллмарі. Я поет, музикант, активіст і блогер", - заявила дочка актора.

Варто відзначити, що незважаючи на вимоги Анни Марії вважати її хлопцем, більшість людей все одно сприймають її як незвичайну дочку Єфремова і актриси Ксенії Качаліної. Відомо, що дівчинка з дитинства росла в дивних умовах. Її мати їхала з нею в Індію. Зараз же Анна Марія не спілкується з мамою і звинувачує її в страшних умовах життя, в аб'юзі і побиттях.

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