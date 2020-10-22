Московский суд изменил приговор для актера Михаила Ефремова

Об этом стало известно из Телеграмм-канала Lshot. Отмечается, что Мосгорсуд изменил приговор актеру, сократив ему полгода. Судья постановил, что Ефремов проведет в колонии общего режима 7,5 лет.

Перед приговором Ефремову дали право на последнее слово. Актер заявил, что полностью признает вину и раскаивается. По словам артиста, ДТП разделило его жизнь на две части. Раньше он был беззаботным человеком. Теперь же его мучает бессонница, он постоянно думает о погибшем мужчине.

«Я прекращаю отношения с алкоголем и вряд ли сяду опять за руль», - отметил актер.

Ефремов попросил проявить к нему снисхождение, но, похоже, приговор его не удовлетворил. Как отмечается в Телеграмм-каналах, после оглашения срока Ефремов скрестил руки и недоумевающим взглядом смотрел то на судью, то на свою жену.

Отмечается, что защита актера собирается обжаловать решение суда.

Ранее мы писали, что суд приговорил Ефремова к 8-ми годам лишения свободы. Его признали виновным в ДТП, в которое он попал, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Максимальный срок по статье составлял 12 лет, поэтому актеру и так вынесли не самый строгий приговор.

Напомним, что в день приговора Ефремову прозвучала сенсация: "За рулем джипа сидел не Михаил, а...".

Как сообщала Politeka, Анны Марии больше нет, что случилось с необычной дочерью Ефремова: "В день рождения девушки...".

Также Politeka писала, что сидящий на нарах Ефремов умудрился вляпаться в скандал с любовницей: "Разбил окно и унитаз, сломал...".