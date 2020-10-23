Як носити леопардовий принт, щоб звернути на себе максимум уваги, знають всі зірки

Артистки не перший рік комбінують одяг з трендовим принтом цього року з яскравими квітами та іншими принтами. Виглядає це неоднозначно, але дуже оригінально.

Зараз леопардовий принт опинився на піку моди, тому дизайнери пропонують одягнутися «в леопарда» хоч з ніг до голови. Артистки із задоволенням слідують пораді - надягають все, що можна і не можна із зображенням маленьких цяток на тканині.

Представляємо вашій увазі топ-фото зірок, що перетворилися на "диких кішечок на волі", на думку фанатів, після примірки одягу з леопардовим принтом.

Настя Івлєєва з "Орла і Решка" носить леопард досить часто, при цьому вибирає короткі топи або ж прості кофтинки, щоб надати її вуличного стилю пікантності. У сукні ж Настю можна побачити вкрай рідко.

Ольга Бузова носить леопард дуже часто. Так як дівчина не приховує свою фігуру, вона носить короткі сукні, міні-спідниці і крихітні топіки. Нерідко Ольга блищить на публіці в одному ліфі з трендовим принтом.

Надя Дорофєєва приміряє оригінальні вбрання, рекламуючи свій магазин. А ось одяг з нетиповими принтами носить рідко. Для відпочинку і модної фотосесії Надя одного разу вибрала леопардовий монокіні, а для зйомок кліпу "Віслово" дівчина одягла не менш ефектний боді.

Анна Седокова в леопардовому, майже прозорому костюмі епатувала публіку неодноразово. При цьому настільки тонка тканина викликала неоднозначну реакцію в мережі, адже Седокова зовсім не приховувала свої достоїнства. Також для виходу в світ Анна одного разу одягла яскравий плащ, зазначивши, що відчуває себе комфортно в одязі зі строкатими фарбами.

Леся Нікітюк під час відпочинку за кордоном дивувала спекотними образами. А між зйомками проекту "Ле-маршрутка" навіть встигла насмішити публіку нібито трендовими луками. Сонячні вбрання Лесі, втім, все одно виглядали вдало завдяки її фігурі.

Тіна Кароль приміряє дизайнерський одяг постійно, тому часто з'являється на публіці в одязі з трендовими малюнками, вишивкою і принтами. Співачка не так давно підкорювала фанатів сукнею, на бюсті якого був зображений золотий леопард.

Настя Каменських цього року встигла відзначитися безліч разів-на пляжі, під час зйомок кліпу і навіть вдома, відпочиваючи біля басейну. При цьому Каменських багато експериментувала з образами. Як можна помітити на фото в Instagram, зірка віддає перевагу леопардовий принт в будь-якому сезоні.

Нагадаємо, що шалена Івлєєва викликала фурор апетитним фото: "Коли ж Настю зроблять...".

Як повідомляла Politeka, Івлєєва втомилася мовчати і видала всю правду про стосунки з кращою подругою: "ми з нею...".

Також Politeka писала, що Івлєєва безсоромно помацала свій бюст перед популярним блогером:"Перекосило".