Как носить леопардовый принт, чтобы обратить на себя максимум внимания, знают все звезды

Артистки не первый год комбинируют одежду с трендовым принтом этого года с яркими цветами и другими принтами. Выглядит это неоднозначно, но очень оригинально.

Сейчас леопардовый принт оказался на пике моды, поэтому дизайнеры предлагают одеться «в леопарда» хоть с ног до головы. Артистки с удовольствием следуют совету – надевают все, что можно и нельзя с изображением маленьких пятнышек на ткани.

Представляем вашему вниманию топ-фото звезд, превратившихся в «диких кошечек на свободе», по мнению фанатов, после примерки одежды с леопардовым принтом.

Настя Ивлеева из "Орла и Решка" носит леопард довольно часто, при этом выбирает короткие топы или же простые кофточки, чтобы придать ее уличному стилю пикантности. В платье же Настю можно увидеть крайне редко.

Ольга Бузова носит леопард очень часто. Так как девушка не скрывает свою фигуру, она носит короткие платья, мини-юбки и крошечные топики. Нередко Ольга блистает на публике в одном лифе с трендовым принтом.

Надя Дорофеева примеряет оригинальные наряды, рекламируя свой магазин. А вот одежду с нетипичными принтами носит редко. Для отдыха и модной фотосессии Надя однажды выбрала леопардовый монокини, а для съемок клипа "Вислово" девушка надела не менее эффектный боди.

Анна Седокова в леопардовом, почти прозрачном костюме эпатировала публику неоднократно. При этом столь тонкая ткань вызвала неоднозначную реакцию в сети, ведь Седокова совсем не скрывала свои достоинства. Также для выхода в свет Анна однажды надела яркий плащ, отметив, что чувствует себя комфортно в одежде с пестрыми красками.

Леся Никитюк во время отдыха за границей удивляла жаркими образами. А между съемками проекта "Ле-маршрутка" даже успела насмешить публику якобы трендовыми луками. Солнечные наряды Леси, впрочем, все равно смотрелись удачно благодаря ее фигуре.

Тина Кароль примеряет дизайнерскую одежду постоянно, поэтому часто появляется на публике в одежде с трендовыми рисунками, вышивкой и принтами. Певица не так давно покоряла фанатов платьем, на бюсте которого был изображен золотой леопард.

Настя Каменских в этом году успела отличиться множество раз - на пляже, во время съемок клипа и даже дома, отдыхая у бассейна. При этом Каменских много экспериментировала с образами. Как можно заметить на фото в Инстаграм, звезда предпочитает леопардовый принт в любом сезоне.

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