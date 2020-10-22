З 2021 року в Україні планується ввести систему накопичувальної пенсії. Експерт розповів, чому це не найкраща ідея

Зараз в нашій країні не той час, щоб вводити дану систему в дію. Зокрема, теми економічної кризи та війни в Україні залишаються актуальними. Про це повідомив експерт з питань соцполітики Андрій Павловський, пише Мінфін.

За оцінками аналітиків, ефективність накопичувальної пенсії підтвердиться тільки, якщо інвестиційний дохід від інвестування пенсійних активів буде перевищувати рівень інфляції за рік мінімум на 2-3%.

Крім того, в Україні велике питання викликає гарантія збереження коштів, адже зараз немає механізмів збереження коштів пенсійних накопичень, а також немає контролю за їх використанням. Такі інструменти потрібно розробляти, зокрема створити централізований гарантійний фонд або посилити вимоги до компаній з управління пенсійними активами.

Варто відзначити, що також немає порогу для адміністративних витрат, адже кошти будуть використовуватися для оплати послуг, пов'язаних з компанією з управління активами, проведення планової перевірки і так далі.

З досвіду інших країн, дані адміністративні послуги занадто дорогі і призводять до низького рівня підсумків довгострокового інвестування та зменшення розміру пенсій.

А перерозподіл коштів солідарної накопичувальної системи в накопичувальну призведе до збільшення дефіциту грошей в ПФУ і фондів соціального страхування. При цьому, передбачається подальше зменшення коефіцієнта ЄСВ.

Тому зараз уряду потрібно задуматися про безпеку накопичених коштів, зменшення дефіциту при виплатах пенсій в солідарній системі, а також запобігти зловживанню розрахунків на адміністративні послуги.

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