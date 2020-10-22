С 2021 года в Украине планируется ввести систему накопительной пенсии. Эксперт рассказал, почему это не лучшая идея

Сейчас в нашей стране не то время, чтобы вводить данную систему в действие. В частности, темы экономического кризиса и войны в для Украины остаются актуальными. Об этом сообщил эксперт по вопросам соцполитики Андрей Павловский, пишет Минфин.

По оценкам аналитиков, эффективность накопительной пенсии подтвердится только, если инвестиционный доход от инвестирования пенсионных активов будет превышать уровень инфляции за год минимум на 2-3%.

Кроме того, в Украине большой вопрос вызывает гарантия сохранности средств, ведь сейчас нет механизмов сохранности средств пенсионных накоплений, а также нет контроля за их использованием. Такие инструменты нужно разрабатывать, в частности создать централизованный гарантийный фонд или ужесточить требования к компаниям по управлению пенсионными активами.

Стоит отметить, что также нет порога для административных расходов, ведь средства будут использоваться для оплаты услуг, связанных с компанией по управлению активами, проведения плановой проверки и так далее.

По опыту других стран, данные административные услуги слишком дорогие и приводят к низкому уровню итогов долгосрочного инвестирования и уменьшению размера пенсий.

А перераспределение средств солидарной накопительной системы в накопительную приведет к увеличению дефицита денег в ПФУ и фондов социального страхования. При этом, предполагается дальнейшее уменьшение коэффициента ЕСВ.

Поэтому сейчас правительству нужно задуматься о безопасности накопленных средств, уменьшении дефицита при выплатах пенсий в солидарной системе, а также предотвратить злоупотребление расчетов на административные услуги.

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