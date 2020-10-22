33-річна українська співачка Настя Каменських похвалилася фігурою на спокусливому фото

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала знімок у своєму мікроблозі в Instagram. (Щоб подивитися - проскрольте, будь ласка, вниз)

"Поки я можу бачити всю красу природи і відчувати її силу і енергію, Я ніколи не втрачу натхнення», - написала артистка.

На фотографії Настя Каменських в жовтому спокусливому мінібікіні позує на тлі вражаючого пейзажу. При цьому на передньому плані летять бризки води. Особливої пікантності знімку надає те, що купальник промок і просвічується.

Фоловери Каменських просто без розуму від такого гарячого фото. Співачку засипали компліментами.

"Я людина проста. Бачу мокрий купальник-ставлю лайк", "неймовірно крута. Ти така красива", "Солодка така", "Люблю просвічуючу білизну у дівчат))), навіть при попаданні води)))", "Ааааа😍 які крапельки", "класна фотка", "ніжно, красиво, просто чудово", - пишуть в коментарях.

До цього ми писали, що Каменських збентежила появою серед білого дня повністю голяка. Красуня заходила в басейн і зупинилася в акурат, коли вода досягла її сідниць, щоб зробити цей соковитий знімок, яким вона потім похвалилася в Інстаграм.

Нагадаємо, Каменських за спиною Потапа присоромили за непристойний жест, ганебне фото: "нехай Настюха руку дістане!"

Як повідомляла Politeka, безсоромна Настя Каменських викликала фурор, потягнувши за трусики бікіні.

Також Politeka писала, що безсоромна Каменських засвітила відверту білизну, примірявши образ русалки.