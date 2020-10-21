Настя Каменских показала простой домашний образ и рассказала о том, как отношение к жизни влияет на человека

Популярная украинская певица поделилась новым постом в Инстаграм, сообщает Politeka.net.

Так, звезда написала, что отношение к другим людям отражается наше отношение к себе и к жизни.

«Счастливого, наполненного и уверенного в себе человека видно сразу. Он сосредоточен на своей жизни, он добр и спокоен, лишен критики и зависти к другим. Это и есть свобода мысли, которой человек сам наделяет себя. И которая ведет к счастливой жизни», - считает Каменских.

Певица также поделилась новым домашним фото, на котором она сидит на ступеньках в простой одежде и с минимумом макияжа. На ней обычные джинсы и серая футболка с мультяшным принтом.

Поклонники Насти активно комментируют ее свежий пост.

«Хм, Настя одета, что-то новенькое», «Настюша такая худышка, вот у человека сила воли!», «Милая, красивая, молодая, игривая......нет смысла что-то выдумывать. Будь собой у тебя есть что показать», «Ути глазики то какие», «Солнечная», «Ответ всем кто "выражался" на фото Насти обнаженной молодец, так держать», - пишут люди.

Отметим, что ранее Каменских показала себя в бассейне на улице полностью раздетой, девушка слегка зашла в прозрачную воду, высоко подняв руки вверх. Красотку сфотографировали со спины, с такого ракурса открывается волнующий вид на ее упругие ягодицы. Волосы звезда собрала в пучок на затылке, чтобы не мешали плавать.

Напомним, Каменских с любовью прижала к себе своих с Потапом подросших малышей.

Как сообщала Politeka, Настя Каменских без макияжа обтянула животик и сделала пронзительное признание: "Поверьте мне...".

Также Politeka писала, что Каменских голышом вышла на улицу, появилось фото: "И люди будут еще что-то на Тину говорить?".