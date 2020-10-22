Український ведучий Володимир Остапчук після скандалу з розставанням з колишньою дружиною і весілля з коханкою відверто звернувся до своїх хейтерів

Ведучий, який зараз перебуває в медовому місяці зі своєю новою дружиною Христиною Гірник, опублікував новий пост у своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

"Хлопці, касатики, хом'ячки мої хейтери - спасибі вам величезне! Ви так мені допомагаєте в житті, ви навіть не уявляєте! Якби я кожен раз слухав ваші "поради", приймав близько до серця "нічого не вийде", "та куди тобі", "ой, та хто він такий-сякий" я б досі був викладачом іноземних мов в Унусі (це реальний ВУЗ в Умані), хоча моя мама точно була б задоволена", - написав Остапчук, який зіграв днями розкішне весілля.

Він звернувся до передплатників з проханням придумати найобразливіший жарт про нього.

Відповіді в коментарях не змусили себе чекати.

"- Чому Остапчук розлучився зі своєю першою дружиною?! - Тому що вона ставилася до нього як до собаки. - Вимагала вірності?", "Остапчук коли нап'ється, дзвонить своїй майбутній", "Вова Остапчук, так любить підбухувати, що знайшовши собі товаришку по чарці - відразу одружився!", "Коли не зайшли подарунки з першого весілля, довелося зіграти друге", - пишуть люди.

Нагадавши, нова дружина Остапчука зважилася на публічне протистояння з його колишньою дружиною: "Мій Вова...".

Як повідомляла Politeka, нова дружина Остапчука різко звернулася до українців після розкішного весілля з Сердючкою: "дорогі святоші...".

Також Politeka писала, що нова дружина Остапчука зробила зізнання про дітей, матір яких кинув ведучий: "ми вже...".