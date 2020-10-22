До чого ж крута сім'я

Російський виконавець і комік Олександр Ревва, який виступає під псевдонімом Артур Пирожков, влаштував запальні танці з молодшою донькою

Як пише Politeka.net, кумедне сімейне відео з'явилося в Instagram дружини Олександра Анжеліки Ревви. На відео Пирожков сидів на першому плані, а ззаду нього танцювала дочка Амелі. Обидва вони запалювали під танцювальну музику і виглядали дуже щасливими.

"Доброго ранку всім!!! Трохи сонця в стрічку))", - підписала відео Анжеліка.

За дві години ролик подивилися понад 30 тисяч разів. У коментарях зірковій родині залишили масу компліментів.

"Обожнюю", "Шикарний дует", "Найкращі зайчики. Настрій відразу піднявся", "Ой, як чудово!!!", "Суперсімейка! Суперкоманда!", "Двома словами: ви просто супер!!", "Обожнюю вашу сім'ю, так настрій піднімаєте!» ,- пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Ревва поділився в мережі одкровеннями про свою дружину. Він опублікував фото, на якому Анжеліка постала в сріблястій сукні з глибоким декольте. Жінка радісно посміхалася і дивилася в кадр. Ревва подякував Богові за те, що той подарував йому Анжеліку. Артист вважає, що зустріч з нею – це найбільша удача в його житті.

"Я ніколи не забуду нашу з тобою першу зустріч - це був найдовший і незабутніший вечір в моєму житті", - згадує Ревва.

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