Російський шоумен Олександр Ревва, виступаючий під псевдонімом Артур Пирожков, поділився кадрами зі зйомок нового фільму

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram він записав відео зі знімального майданчика. Сам Ревва позував зі старомодною стрижкою і вусами. Він зняв себе, після чого вирішив познайомити шанувальників з іншими учасниками знімального процесу.

"Сьогодні у нас кіно. Знімаємо. Моя вже традиційна кіно-любов...", - почав розповідати Ревва і показувати, що відбувається на зйомках навколо нього.

"Твоя друга сім'я", - прокричала співачка Глюкоза, яка сиділа разом з ним за столом.

"Моя друга сім'я в кіно і моя кіно-дочка. Єва», - продовжив артист.

Як відомо, зараз Ревва знімається в продовження гучної комедії "Бабуся легкої поведінки". Співачка Глюкоза грає в кіно його красуню-дружину, заради якої всі перевтілення у фільмі і затівалися.

Раніше ми писали, що молодша дочка Артура Пирожкова, 7-річна Амелі підкорила виразним поглядом на атмосферному фото. На знімку дівчинка сидить біля вікна і дивиться вгору. Увагу до себе приковують великі очі Амелі незвичайного сіро-зеленого відтінку.

Як відомо, у Пирожкова є ще старша дочка Аліса, яка дуже схожа на маму.

Нагадаємо, що Артур Пирожков різко змінив образ, перетворившись на мачо: "Ну ось, так непогано, а то вічно як дебіл".

А ще Politeka писала, що дочки Артура Пирожкова захопили ніжною красою і неземним поглядом:"Всі в тата".

Також Politeka повідомляла, що красуня-дружина Артура Пирожкова влаштувала ефектні розваги в басейні: "Русалка Анжеліка".