Дружина російського гумориста Артура Пирожкова (Олександра Ревви) Анжеліка показала, як виглядає в купальнику

Так, дружина знаменитості опублікувала у себе в Instagram свіжий знімок, на якому вона стоїть по коліно в морі, пише Politeka.

На Анжеліці темний купальник з принтом, який повністю відкриває шию і плечі красуні. Погляд Анжеліка опустила вниз, задумливо розглядаючи дно, яке повністю проглядається завдяки прозорій воді, ноги дівчина схрестила.

Однак, незважаючи на романтичний знімок, в повідомленні дружина Ревви торкнулася важливої теми.

"Сім'я - найважливіше, що є у кожної людини. Я мама двох дочок і я відчуваю відповідальність за те, яка планета дістанеться моїм/ нашим дітям і онукам. Саме тому я вирішила вступити з вами в діалог, дорогі Передплатники, на тему, яка мене давно хвилює, а зважаючи на недавні події на Алтаї, зараз відгукується в мені з особливою гостротою.

Чи достатньо кожен з нас робить для того, щоб зберегти запаси води в світі?

Чи цікавить Вас ця тема так само, як мене? Якщо так, то залиште в коментарях емодзі 🌍, а краще розкажіть про свій досвід охорони навколишнього середовища. І з цього дня під хештегом #arevvaeco я буду ділитися своїм поглядом на проблеми екології та збереження ресурсів. Почнемо з води!🌊

"Встав вранці, вмився, привів себе в порядок - і відразу ж приведи в порядок свою планету». Згадайте, чиї слова?",- написала вона.

Фанати оцінили нову публікацію лайками і залишили коментарі, в яких хвалять Анжеліку за красу і мудрість. Відзначила пост і зірка шоу-бізнесу Світлана Лобода, посавивши під публікацією лайк.

"Так, Маленький Принц-це джерело розумних і, в той же час, таких простих істин❤️ а я думала Джолі на Камчатці адже, або я помиляюся ? Там же гинуть зараз морські мешканці від токсичних водоростей . А що на Алтаї сталося ? 🌍 здоров'я планети дуже гостра і необхідні тема спонукає до термінових дій 🙏", - пишуть люди.

Раніше ми повідомляли, що Анжеліка Ревва показала, як розважається у воді. На кадрах Анжеліка була в купальнику під водою. Зірка в один момент виринула і ефектно закинула голову, закидаючи волосся назад. Ревва посміхалася на камеру, а всі дії відбувалося при сповільненій зйомці. Ролик вийшов дуже гарячим і цікавим.

"Мрію", - написала зірка.

Фанати подивилися ролик більше 5 тисяч разів і написали коментарі:

"З першого разу так вийшло?))) Граціозно", "Русалка Анжеліка", " Заморська русалка," "розумничка і все навколо осяялося неземною красою Анжеліки", "Принцеса", "Анжеліка, яка ви красива!!!! Богиня )", "красива дуже", "Ві дуже красива", " Круто!!! Відпочинок-це дуже добре".

Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від A N G E L I K A R E V V a (@angelikarevva) 5 Окт 2020 в 4:03 PDT

Нагадаємо, красуні-дочки Артура Пирожкова полонили ангельським виглядом в літніх сарафанах.

Як повідомляла Politeka, спокуслива дружина Артура Пирожкова засвітила чудовий бюст: "Богиня краси".

Також Politeka писала, що дружина Артура Пирожкова в напівпрозорій накидці показала, чим підкорила серце знаменитого чоловіка: "жриця!».