Популярна українська співачка Тіна Кароль захопила фігурою в чому мати народила

Як пише Politeka.net, оригінальний пікантний знімок з'явився на фан-сторінці артистки в Instagram. Тіна сиділа на підлозі без одягу. Її тіло прикрашали тільки довгі чорні рукавички з вишивкою. Кароль сиділа, схрестивши ноги і руки, таким чином, прикривши всі інтимні місця. Тим не менш, знімок виглядав дуже яскраво і спокусливо. Це був кадр для нового альбому співачки.

"Добрий ранок. Прекрасного осіннього дня!",- підписали фото автори аккаунта.

За кілька годин пост зібрав майже 1,5 тисячі лайків. У коментарях їй залишили кілька компліментів.

"Зміїний наряд", "Доброго ранку. Всім гарного дня, відмінного настрою і удачі", «ти прекрасна», «Супер», "Солодка дівчинка", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Тіна Кароль захопила фігурою в яскраво-червоній сукні, в якій вона з'явилася на одному з ефірів шоу «Танці з зірками». Співачка обожнює вбиратися у відверті наряди, щоб порадувати публіку своїм зовнішнім виглядом.

Відзначимо, що яскраво-червоне плаття було досить скромним для Тіни, яка віддає перевагу глибоким декольте. Воно вигідно підкреслило спокусливу фігуру виконавиці.

Нагадаємо, що "запухла" Кароль на тлі чуток про вагітність здивувала змінами у фігурі: "Тіночку щось розносить".

Як повідомляла Politeka, рідкісні фото маленьких Тіни Кароль і Дана Балана потрясли українців: "Божечки, реально схожі".

Також Politeka писала, що Кароль засвітила обличчя без косметики, вразивши зовнішнім виглядом:"макіяж перетворює на тітку".