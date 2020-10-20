Шанувальників зворушили архівні кадри популярних виконавців Тіни Кароль і Дана Балана, яким приписують роман після шоу " Голос країни"

В одному з фанатських спільнот в соцмережі "Instagram" з'явився колаж з дитячих фото зірок, пише Politeka.net. На верхньому знімку зображена Тіна Кароль у віці 3-4 років, малятко з короткою зачіскою радісно посміхається майже беззубим ротом, розвівши руки в сторони. Дівчинка одягнена в сіро-білу футболку.

На іншому кадрі зображений маленький Дан Балан, на вигляд - приблизно того ж віку. Майбутній співак визирає з автомобіля з водійського боку і лукаво посміхається. Ймовірно, на вулиці в той момент була морозна зима, тому що Дан одягнений в чорне пальто, наглухо застебнуте, а також рожеву шапочку.

Користувачі соцмережі в коментарях розчулилися старими фотографіями знаменитостей і звернули увагу, що в дитячому віці Балан і Кароль дуже схожі один на одного, малюків практично не відрізнити один від одного:

"Боже, мені здається, чи вони реально схожі?😍 😍 💜 "; "Очаровашки, милашечки. А у Данчика вказівний палець, вже тоді заявляв про внутрішню силу😍 💜"; "навіть схожі"; "Навіть дитинки і то схожі один на одного😍 😍 😍"; "Красотулечки❤️❤️❤️".

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