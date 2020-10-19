Тіна Кароль показала своє обличчя без макіяжу, підкоривши шанувальників природною красою

Миле селфі популярної співачки з'явилося на одній з її фан-сторінок в Instagram. Про це пише Politeka.net.

На фото Кароль постала не в яскравому сценічному вбранні або стильному образі для фотосесії, як зазвичай, а в простому і невимушеному вуличному вбранні. Зірка накинула яскраво-жовтий дощовик, тому можна припустити, що фото зроблено не при найвдаліших погодних умовах.

Судячи з усього, Кароль також позує без макіяжу, демонструючи свою природну красу. На це не могли не звернути увагу шанувальники зірки в коментарях.

"Прекрасна і сонячна!!", "Як мииило", "Спасибі і тобі теж прекрасних сонячних днів", "яка ти гарненька природна і підкреслює цю красу макіяж не зіпсує...А коли його як на восковій ляльці-перетворює тебе на тітку", "яка мила красуня", - пишуть люди.

До цього ми писали, що Кароль розмістила кадри, на яких вона вбрана в яскраво-червону сукню, обраному їй для проекту "Танці з зірками", вигідно підкреслює спокусливу фігуру виконавиці.

Екстремальний розріз повністю оголює стрункі ноги зірки, погляд у Тіни томний і багатообіцяючий, волосся розпущене.

Нагадавши, Тіна Кароль влаштувала "пожежу" в екстремально вузькій сукні: "несіть воду, занадто гаряче".

Як повідомляла Politeka, "запухла" Кароль на тлі чуток про вагітність здивувала змінами у фігурі: "Тіночку щось розносить".

Також Politeka писала, що Тіна Кароль зізналася, навіщо рилася на смітнику, скандальні кадри: "Люди дивилися і знімали...".