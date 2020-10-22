ПриватБанк в черговий раз звинуватили в обмані клієнтів

Про це в негативному відкликання розповів клієнт, який відчув це на собі.

За його словами, у нього була оформлена медична страховка в ПриватБанку, але банк відмовився виплачувати йому грошову компенсацію.

"Зламав великий палець ноги, подав документи, які вказали мені по телефону, відповіді нуль... Консультант дав відповідь, заявку закрили, це не страховий випадок, хоча в договорі написано від "переломів кінцівок", лежу в гіпсі 4 тиждень і думаю може пальці це якась окрема частина тіла. Чекаю, чим це закінчиться", - написав чоловік у своєму негативному відгуку.

Клієнту прикро через цю ситуацію, оскільки за страховку ПриватБанк постійно списував гроші і нагадував про брак коштів на рахунку для пролонгації послуги.

"Чекаємо результат, не заради грошей, просто прикро, що навіть ніхто не сповістив, але за страховку вже кілька разів сповістили, що" поповніть карту, не вистачає на страховку", - резюмував він у відгуку, опублікованому на Мінфіні.

"Для того, щоб ми змогли переглянути рішення по виплаті –сформуйте, будь ласка, нову заявку, де буде вказана чітка інформація по страховій події, а саме: 1. Виписка з уточненим діагнозом і датою травми;

2. Печатка медичного закладу. Дозвольте зауважити, що у випадку, якщо нещасний випадок не являється страховою подією – виплата коштів не передчачається. Усі страхові події чітко вказані у страховому договорі, з яким ви можете ознайомитися в Приват24 або на сайті банку", - відповів на скаргу співробітник державного Приватбанку.

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