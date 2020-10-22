Дружина відомого українського ведучого Дмитра Комарова зі "Світ навиворіт" Олександра Кучеренко показала нове фото і розповіла про предмет, який найрідше використовує в цьому році

Ведуча і модель поділилася новим постом у своєму Instagram, повідомляє Politeka.net.

"Напевно, найнепотрібніша річ 2020 року - губна помада. Її весь час доводиться ховати під маскою)) Але ж класика зайвою не буває - хоч на ефір "Зірковий спорт" нафарбую) Є тут ще любительки червоної помади?", - поцікавилася Кучеренко.

На фото вона позує перед камерою в стильному чорно-білому піджаку в дрібну клітку. Її образ доповнює великий аксесуар у вигляді годинника на руці. Макіяж Кучеренко залишила помірним, проте додала в нього яскравий акцент - червону губну помаду, яка ідеально відтінила її зелені очі.

Шанувальники ведучої не змогли пройти повз такого фото.

"Ви класна!", "Шикарна дівчина красива з будь помадою, але з червоною просто бомбезно!", "Ви дуже красива! Стежу за Вами і надихаюся", "Енн Хетуей", "червона помада шикарна", "50 відтінків червоного, завжди під рукою і навіть вдома на карантині", - пишуть люди в коментарях.

Раніше ми писали, що Кучеренко вразила схожістю з Анджеліною Джолі на новому фото.

На знімку Кучеренко позує в одному з парків Києва, насолоджуючись сонячним осіннім днем. Ведуча позує в стильних шкіряних брюках, чорній водолазці і рожевому піджаку, що додає родзинку всьому її образу. Волосся Олександра залишила розпущеним, а в макіяжі воліла обійтися мінімумом косметики.

Нагадавши, дружина Комарова з "Світ навиворіт" приголомшила схожістю з Анджеліною Джолі в розкішному образі: "Дуже стильно".

Як повідомляла Politeka, Комаров зі "Світ навиворіт" зізнався, як його обхажівает найкрасивіша українка:"прикрашає ягідками, вершки".

Також Politeka писала, що Молода дружина Комарова зі "Світ навиворіт" похвалилася розкішною фігурою в яскравих нарядах.