Українська телеведуча Маша Єфросиніна стане запрошеною суддею шоу "Танці з зірками" на дев'ятому прямому ефірі
Як пише Politeka.net, про це повідомили на офіційній сторінці проекту в Instagram. Як відомо, щотижня продюсери запрошують суддю і ведучого, які повинні додати родзинки шоу.
"Це буде незабутньо! Вже дуже скоро ми розкриємо тему дев'ятого прямого ефіру, дочекайтеся", - підписали фото автори аккаунта.
Варто відзначити, що не всі глядачі прийшли в захват від новини. Українці згадали, що на минулому ефірі, коли Маша була ведучою, вона боляче вколола Ольгу Фреймут, натякнувши на те, що вона не дуже щира.
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Глядачі не сумніваються, що старий конфлікт матиме продовження в дев'ятому прямому ефірі.
"Вона дуже негарно і непрофесійно повела себе з Олею минулого разу. На цьому тижні знову так буде? Сором", "Боже, шкода Фреймут!", "Ех, бідна Оля. Вже уявляю, які у неї будуть оцінки", " це для нового скандалу з Ольгою Фреймут? З Кухар вони ж примирилися вже", "знову "буде розпинати" Фреймут?!", "Обожнюю її. Оля Батьківна, Тримайся», «Фууууу, знову Єфросиніна, знову буде срач з Фреймут..» ,- пишуть користувачі Мережі.
Відзначимо, що Єфросиніна викрила Фреймут у брехні, зазначивши, що в своїх інтерв'ю вона говорить завжди різні речі.
Нагадаємо, що Фреймут на кухні судді шоу "Майстер Шеф" Хіменеса-Браво жорстко дісталося:"викликає печію".
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