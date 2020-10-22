Українська телеведуча Маша Єфросиніна стане запрошеною суддею шоу "Танці з зірками" на дев'ятому прямому ефірі

Як пише Politeka.net, про це повідомили на офіційній сторінці проекту в Instagram. Як відомо, щотижня продюсери запрошують суддю і ведучого, які повинні додати родзинки шоу.

"Це буде незабутньо! Вже дуже скоро ми розкриємо тему дев'ятого прямого ефіру, дочекайтеся", - підписали фото автори аккаунта.

Варто відзначити, що не всі глядачі прийшли в захват від новини. Українці згадали, що на минулому ефірі, коли Маша була ведучою, вона боляче вколола Ольгу Фреймут, натякнувши на те, що вона не дуже щира.

Глядачі не сумніваються, що старий конфлікт матиме продовження в дев'ятому прямому ефірі.

"Вона дуже негарно і непрофесійно повела себе з Олею минулого разу. На цьому тижні знову так буде? Сором", "Боже, шкода Фреймут!", "Ех, бідна Оля. Вже уявляю, які у неї будуть оцінки", " це для нового скандалу з Ольгою Фреймут? З Кухар вони ж примирилися вже", "знову "буде розпинати" Фреймут?!", "Обожнюю її. Оля Батьківна, Тримайся», «Фууууу, знову Єфросиніна, знову буде срач з Фреймут..» ,- пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що Єфросиніна викрила Фреймут у брехні, зазначивши, що в своїх інтерв'ю вона говорить завжди різні речі.

Нагадаємо, що Фреймут на кухні судді шоу "Майстер Шеф" Хіменеса-Браво жорстко дісталося:"викликає печію".

Як повідомляла Politeka, нова сутичка скандальної Ольги Фреймут з Кухар на "Танцях з зірками": "досить нити в камеру, а вперед в зал!".

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