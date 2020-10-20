Суддя проекту "МастерШеф Україна" Ектор Хіменес-Браво виклав в мережу рецепт касуели, страви, яка представляє з себе густий і ароматний бульйон з декількох бачивши м'яса і овочів, яких змішали разом

Про це пише Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Коли хочеться чогось особливого і насичено-рибного, я не готую буйабес, я готую касуела💃 🏼. Блюдо латино-американської кухні, яке є різним в кожному регіоні. Я поділюся своїм рецептом! Зберігайте і готуйте із задоволенням",-пише Ектор Хіменес-Браво.

Примітно, що блюдо йому допомагала готувати відома українська телеведуча Ольга Фреймут. Фанати подякували кухареві за рецепт, заодно "проїхавшись" по Фреймут, яка, на їхню думку, була зайвою на кухні.

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"Обожнюю Вас і поважаю, а вісь та мадам поруч, не личить Вам. Все добре, крім Фреймут біля Вас! Супчик цікавий, але Фреймут викликає печію хто ця стара поруч ? 🤮 Ектор, все псує дама поруч з вами. Цибуля і часник в поєднанні з фреймут.. це не пристрйно!! Вітаю Вас Ектор🙌 🙌! Думаю що, ви дуже смачно готуєте.Але мені подобається ваші посуду, вони дуже прикольні.Якщо посуд незвичайна, то і їжа в ньому будить обов'язково смачним.Удача і хороших вихідних Вам.🔥 🔥 💗 💗 👍 👍 ",- написали вони.

Раніше ми писали, що суддя "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво розкрив рецепт смачного крем-супу. Як передає Politeka.net, секретами приготування кухар поділився на своїй сторінці в Instagram.

"Сезон томатів у розпалі, тому ділюся з Вами улюбленим рецептом. Купуйте наші, Херсонські, ароматні помідори (я їх обожнюю, в Канаді, до речі, таких не знайдеш). Цей суп стане Вашим фаворитом, адже він такий легкий, літній, овочевий", - повідомив він у підписі до посту.

Нагадаємо, що суддя "Майстер Шеф" Хіменес-Браво розкрив рецепт улюбленої страви.

Як повідомляла Politeka, зірка "Майстер Шеф" Хіменес-Браво поділився ідеальним для літа рецептом курки

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