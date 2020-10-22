Гарік Харламов і Христина Асмус досі не розповіли дочці Анастасії про розлучення
Про це пише Стархіт.
У ЗМІ ходили слуги, що зірки російського шоу-бізнесу вирішили розлучитися після скандальної ролі Христини Асмус в "тексті".
Але Гарік Харламов запевняє, що він просто розлюбив свою дружину.
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Більш того, як зізнається резидент Comedy Club, їх дочка Анастасія досі не знає, що батьки подали на розлучення.
"Ми ще не розлучилися офіційно. У нас не було якогось гучного прецеденту перед розлученням. Все сталося досить давно, коли ми з Христиною зрозуміли, що є абсолютно різними людьми. Не знаю, як це пояснити. З часом почуття слабшають, все йде, і ти розумієш: ви з різних світів. В силу того, що ми, слава Богу, інтелігентні люди, нам вдалося уникнути скандалів. Настя досі не знає, що мама і тато розлучилися. Ми розповімо їй, але зробимо це делікатно», - впевнено заявив шоумен Гарік Харламов.
За словами гумориста, в дитинстві він важко пережив розлучення батьків, тому не хоче, щоб його дочку Анастасію спіткала така ж доля.
"Це мене зупиняло від радикального кроку. Ти дивишся на дружину і розумієш, що все, а потім дивишся на дитину і кажеш собі, що не будеш робити так, як батя. І все одно це відбувається. Але у нас все було не так жорстко, як у випадку з моїми батьками», — підсумував резидент Comedy Club.
Раніше Гарік Харламов зізнавався, що не може забути Христину Асмус.
У себе в Instagram комік опублікував невдалий дубль з серіалу "Гусар", в якому він забув слова.
"Мова гусара своєрідна і запам'ятати не завжди виходило)) невдалий дубль з 10 серії , яка тільки що була показана вам. Хто дивився, той зрозуміє звідки) пророчий ляп) сподіваюся більше не згадувати про «Текст»))», - підписав Гарік фото, натякнувши на те, що не хоче згадувати скандальний фільм, в якому знялася його колишня дружина.
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