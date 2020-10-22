Гарік Харламов і Христина Асмус досі не розповіли дочці Анастасії про розлучення

Про це пише Стархіт.

У ЗМІ ходили слуги, що зірки російського шоу-бізнесу вирішили розлучитися після скандальної ролі Христини Асмус в "тексті".

Але Гарік Харламов запевняє, що він просто розлюбив свою дружину.

Більш того, як зізнається резидент Comedy Club, їх дочка Анастасія досі не знає, що батьки подали на розлучення.

"Ми ще не розлучилися офіційно. У нас не було якогось гучного прецеденту перед розлученням. Все сталося досить давно, коли ми з Христиною зрозуміли, що є абсолютно різними людьми. Не знаю, як це пояснити. З часом почуття слабшають, все йде, і ти розумієш: ви з різних світів. В силу того, що ми, слава Богу, інтелігентні люди, нам вдалося уникнути скандалів. Настя досі не знає, що мама і тато розлучилися. Ми розповімо їй, але зробимо це делікатно», - впевнено заявив шоумен Гарік Харламов.

За словами гумориста, в дитинстві він важко пережив розлучення батьків, тому не хоче, щоб його дочку Анастасію спіткала така ж доля.

"Це мене зупиняло від радикального кроку. Ти дивишся на дружину і розумієш, що все, а потім дивишся на дитину і кажеш собі, що не будеш робити так, як батя. І все одно це відбувається. Але у нас все було не так жорстко, як у випадку з моїми батьками», — підсумував резидент Comedy Club.

Раніше Гарік Харламов зізнавався, що не може забути Христину Асмус.

У себе в Instagram комік опублікував невдалий дубль з серіалу "Гусар", в якому він забув слова.

"Мова гусара своєрідна і запам'ятати не завжди виходило)) невдалий дубль з 10 серії , яка тільки що була показана вам. Хто дивився, той зрозуміє звідки) пророчий ляп) сподіваюся більше не згадувати про «Текст»))», - підписав Гарік фото, натякнувши на те, що не хоче згадувати скандальний фільм, в якому знялася його колишня дружина.

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