Знамениті чоловіки найчастіше вибирають собі в дружини неймовірних красунь, яким є що показати

Politeka.net зібрала пікантні знімки дружин популярних артистів, які з гордістю демонструють свої форми в купальниках.

Продюсер і музикант Потап відхопив собі в дружини одну з найкрасивіших жінок України. Весілля зі своєю колегою Настею Каменських він зіграв в 2019 році. Співачка серйозно зайнялася спортом, дотримується правильного харчування і тепер без сорому показує свою фігуру у всій красі.

Колишня дружина Потапа, продюсер Ірина Горова теж вельми красива жінка, і її фігура в купальнику виглядає чудово.

Дружина російського коміка Олександра Ревви (Артура Пирожкова) народила артисту двох дочок. За час першої вагітності Анжеліка Ревва сильно погладшала, але потім взяла себе в руки і тепер з кожним роком тільки гарнішає.

Хореограф і суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма теж у захваті від своєї дружини. Лілія неймовірної краси жінка, яку дуже люблять шанувальники Ями.

Дружина Діми Монатіка Ірина є щасливою власницею пишних форм. Музикант не перестає повторювати, як сильно він любить свою дружину, яка подарувала йому двох синів.

Дружина актора Дмитра Ступки Поліна Логунова обожнює пікантні фотосесії. Дівчина пропагує заняття спортом і веганство і на власному прикладі демонструє "плоди" здорового способу життя.

Нагадаємо, як виглядали Артур Пирожков, Лазарєв, Меладзе та інші зіркові красені в юності: "Лепс - це пипець".

Як повідомляла Politeka, Настя Каменських з любов'ю притиснула до грудей своїх з Потапом малюків.

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