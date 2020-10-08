Такими их не все видели

В сети вспоминают, как выглядели известные звездные красавчики в юности, когда еще не были знаменитыми

Как пишет Politeka.net, серию фотографий известных мужчин опубликовали на одной из фан-страничек в Инстаграм. На фото представлены популярные артисты в юности и сейчас. Пользователи сети имеют возможность посмотреть, как сильно за это время изменились их кумиры.

Звезда 90-х Сергей Жуков сильно поправился и постарел.

Николай Басков в свои 43 года выглядит отлично, но в молодости он был настоящим красавчиком.

Григория Лепса в молодости многие поклонники не узнали.

Молодого Филиппа Киркорова помнят многие. Именно таким его впервые увидела Алла Пугачева и пригласила на свои «Рождественские встречи».

Леонид Агутин практически не изменился за годы на сцене.

Александр Ревва, известный как Артур Пирожков, стал намного симпатичнее за последние 10 лет.

Дима Билан, как и Сергей Лазарев, тоже поработали над своим имиджем.

В архивном фото Валерия Меладзе трудно узнать восходящую звезду.

А вот кумир миллионов Юрий Шатунов сильно постарел за последнее время.

Отметим, что под фоторепортажем поклонники оставили много отзывов.

«Билан кошмар просто», «Юра стал мудрым, красивым и брутальным мужчиной», «Время не жалеет», «Все равно тут без пластики не обошлось», "Лепс - это пипец", - пишут пользователи сети.

Напомним, что Артур Пирожков резко сменил образ, превратившись в мачо: "Ну вот, так неплохо, а то вечно как дебил".

Как сообщала Politeka, в сети показали спасительницу Киркорова, которая заменила его детям бабушку: «Какие красивые».

Также Politeka писала, что ошалевший Басков дал жару с двумя девицами на природе и снял это на камеру: "Сбылась мечта".