Популярная украинская певица Настя Каменских показала своих подросших "деток"

Недавно стало известно о большом пополнении в семье известной певицы и ее мужа, рэпера Потапа, сообщает Politeka.net.

Теперь звездная красотка постоянно делится фотографиями своих любимцев - все трое белоснежные щенки породы бишон фризе. Видно, как Настя просто души не чает в малышах, она старается их обнять, а иногда и поцеловать.

На одном из последних снимков Каменских держала в руках троих любимцев, которые уже заметно подросли.

Красотка улыбалась, прижав "пушистиков" к себе. Заметно, что артистка одета "по-домашнему" - в маечке и синих джинсах.

В посте звезда рассказала, что раздала щенков.

"Домашние животные - эта такая чистая энергия и такая безусловная любовь! 🥰 Поэтому если вы задумываетесь над тем, чтобы взять в свой дом четверолапого друга - не раздумывайте! Ваша жизнь заиграет новыми красками! 😍 Я счастлива, что Мимишкины малыши теперь приносят столько улыбок и позитивных эмоций в своих новых домах! ❤️", - написала Настя.

За пять минут пост собрал более 7000 лайков и много комментариев.

"Дом без детей и животных не дом, да и жизнь вообще без них не имеет смысла🙃", "Как появится ребенок, собачки отойдут на второй план😉", "Да, приходишь с работы уставший, видишь эти глаза полные любви и энергии и сразу становится легче и появляется энергия 🤗❤️💞", "Дети лучше чем собачки", "Настя Щенками прикрывает 🥥🥥 опять не оделась)))", "Ну, сколько мимимишности на одном фото😍😍😍😍", - написали пользователи сети.

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