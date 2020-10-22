Знаменитые мужчины чаще всего выбирают себе в жены невероятных красоток, которым есть что показать

Politeka.net собрала пикантные снимки жен популярных артистов, которые с гордостью демонстрируют свои формы в купальниках.

Продюсер и музыкант Потап отхватил себе в жены одну из красивейших женщин Украины. Свадьбу со своей коллегой Настей Каменских он сыграл в 2019 году. Певица серьезно занялась спортом, придерживается правильного питания и теперь без стеснения показывает свою фигуру во всей красе.

Бывшая жена Потапа, продюсер Ирина Горовая тоже весьма красивая женщина, и ее фигура в купальнике выглядит превосходно.

Жена российского комика Александра Реввы (Артура Пирожкова) родила артисту двух дочерей. За время первой беременности Анжелика Ревва сильно располнела, но потом взяла себя в руки и теперь с каждым годом только хорошеет.

Хореограф и судья шоу "Танці з зірками" Влад Яма тоже без ума от своей жены. Лилия невероятной красоты женщина, которую очень любят поклонники Ямы.

Жена Димы Монатика Ирина является счастливой обладательницей пышных форм. Музыкант не перестает повторять, как сильно он любит свою супругу, которая подарила ему двух сыновей.

Жена актера Дмитрия Ступки Полина Логунова обожает пикантные фотосессии. Девушка пропагандирует занятия спортом и веганство и на собственном примере демонстрирует "плоды" здорового образа жизни.

Напомним, как выглядели Артур Пирожков, Лазарев, Меладзе и другие звездные красавцы в юности: "Лепс - это пипец".

Как сообщала Politeka, Настя Каменских с любовью прижала к себе своих с Потапом подросших малышей.

Также Politeka писала, что пышногрудая жена Монатика ослепила формами на отдыхе в Турции: "сногсшибательная дама".