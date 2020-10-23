Відома американська модель Ебігейл Ретчфорд, яка спочатку прославилася в соцмережах, показала ідеальні форми в незвичній позі 

Зірка зовсім недавно знову активізувалася в мережі, пише Politeka.net. Красуня часто публікує не тільки нові знімки, але й архівні. Отже, цього разу знаменитість постала в одних колготках. 

Мабуть, красуня вирішила освіжити в пам'яті шанувальників свою давню фотосесію.

Ретчфорд лежала на підлозі в одних сітчастих колготках з блискучими стразами. Модель підняла ніжки, взуті в лакові туфельки на шпильках. При цьому її ніжки обплели залізні змійки, підкресливши їх стрункість. 

Також красуня була в чорних довгих рукавичках. Одну з рук вона поклала на оголені груди, притиснувши принади. В результаті модель прикрила найпотаємніше. 

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Ретчфорд розпустила волосся і зробила свій фірмовий макіяж. 

Фото не зібрало багато лайків і коментарів у відкритому доступі, адже в сторіз немає такої можливості. 

Нагадаємо, Ебі Ретчфорд з'явилася в чорній відвертій білизні з пікантними вирізами. Ліфчик відмінно підкреслив пишний бюст знаменитості. При цьому настільки відвертий наряд мав пряжки, в яких затягувалася смужка тканини і таким чином груди ще більше здавлювалася. 

Модель грайливо спустила бретельки, щоб надати знімкам ще більшої "спеки". 

Раніше повідомлялося, що  Ебі Ретчфорд постала  у вельми відвертій нижній білизні з чорних смужок. Тонкі лінії прикривали лише найінтимніше, обплітаючи красиве тіло. 

Незвичний ліфчик тримався на бретельках з ланцюгів. Крихітні трусики навряд чи щось приховували від очей, що додавало образу більшої інтриги.

Нагадаємо, що Ебі Ретчфорд обтягнулася червоною сіточкою і перетворилася на справжню пані: "безмежна спокуса".

А ще Politeka писала, що безсоромна Ебі Ретчфорд показала переваги в зухвалій позі:"Дика кішечка".

Також Politeka повідомляла, що Ебі Ретчфорд посвітила сідницями в "Хижому" боді: "дитинко, нахиляйся"

 