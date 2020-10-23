Известная американская модель Эбигейл Рэтчфорд, которая сначала прославилась в соцсетях, показала идеальные формы в необычной позе
Звезда совсем недавно снова активизировалась в сети, пишет Politeka.net. Красотка часто публикует не только новые снимки, но и архивные. Итак, в этот раз знаменитость предстала в одних колготках.
Видимо, красотка решила освежить в памяти поклонников свою давнюю фотосессию.
Рэтчфорд лежала на полу в одних сетчатых колготках со сверкающими стразами. Модель подняла ножки, обутые в лаковые туфельки на шпильках. При этом ее ножки оплели железные змейки, подчеркнув их стройность.
Также красотка была в черных длинных перчатках. Одну из рук она положила на оголенную грудь, прижав прелести. В результате модель прикрыла самое сокровенное.
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Рэтчфорд распустила волосы и сделала свой фирменный макияж.
Фото не собрало много лайков и комментариев в открытом доступе, ведь в сториз нет такой возможности.
Напомним, Эби Рэтчфорд появилась в черном откровенном белье с пикантными вырезами. Лифчик отлично подчеркнул пышный бюст знаменитости. При этом столь откровенный наряд имел пряжки, в которых затягивалась полоска ткани и таким образом грудь еще больше сдавливалась.
Модель игриво спустила бретельки, чтоб придать снимкам еще большего "жара".
Ранее сообщалось, что Эби Рэтчфорд предстала в весьма откровенном нижнем белье из черных полосочек. Тонкие линии прикрывали лишь самое интимное, оплетая красивое тело.
Необычный лифчик держался на бретельках из цепей. Крохотные трусики едва ли что-то скрывали от глаз, что прибавляло образу большей интриги.
Напомним, что Эби Рэтчфорд обтянулась красной сеточкой и превратилась в настоящую госпожу: "Беспредельный соблазн".
А еще Politeka писала, что бесстыжая Эби Рэтчфорд показала достоинства в дерзкой позе: "Дикая кошечка".
Также Politeka сообщала, что Эби Рэтчфорд посветила ягодицами в "хищном" боди: "Детка, наклоняйся"