Знаменита українська співачка Ані Лорак викликала гнів шанувальників необдуманим вчинком

Як пише Politeka.net, бурхливе обговорення і засудження співачки з'явилося під відео-анонсом її зйомки для модного журналу. Лорак позувала в різних розкішних нарядах. На відео потрапили найцікавіші моменти зйомки.

"Красива зйомка для обкладинки журналу", - підписала ролик зірка.

Фанати звернули увагу на те, що Лорак знялася для журналу в хутряній шубі, що в сучасному світі багатьма активістами засуджується. Співачку жорстко розкритикували в коментарях, зазначивши, що цей вчинок не можна виправдати.

"Великий мінус шуба натуральна!", "Люблю Кароліну, але лайк не поставлю, хутро навіщо? Не можна так", "все добре але натуральна шуба зайва", "в шубі з натурального хутра! Дуже розчарували!", "Це натуральна шуба? Відписуюся", "не пасує їй це пряме волосся взагалі", - пишуть люди.

При цьому знайшлися і ті, хто залишив зірці безліч приємних слів, не звернувши увагу на шубу.

"Як вам пасують всі ці образи! З нетерпінням чекаємо!", "Ви прекрасні", "Моя улюблена дорога діва ти сама найкраща", "Красиво!!! У білій сукні просто бомбічно!!",- пишуть користувачі Мережі.

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