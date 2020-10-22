Багато знаменитостей, щоб як можна довше продовжити свою красу, звертаються до пластичних хірургів і косметологів, а деяким достатньо правильного харчування та спорту
Politeka.net зібрала ефектні фото знаменитих красунь, які в 50-60 років все ще виглядають молодо і привабливо.
Американській співачці і актрисі Дженніфер Лопес вже 51 рік, але вік не заважає зірці запалювати на сцені і носити супер-відверті вбрання.
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Супермодель 90-х Наомі Кемпбелл вирішила відсвяткувати своє 50-річчя «голою» фотосесією. Зірка знялася в метро повністю оголеною, прикриваючи пікантні місця тільки сумочкою.
56-річна Моніка Беллуччі досі вважається однією з найкрасивіших і найспокусливіших актрис сучасності. Італійська красуня має свій стиль і витончено приховує вікові зміни.
51-річна зірка серіалу "Друзі" Дженніфер Еністон теж намагається тримати себе у формі. На червоних доріжках зірка завжди виглядає чудово.
Голлівудській актрисі Демі Мур вже 57 років, але вона виглядає дуже свіжо і сміливо демонструє обличчя без макіяжу і підтягнуте тіло.
Вітчизняні зірки намагаються не відставати від своїх голлівудських колег. Так, наприклад, актриса Ольга Сумська в свої 54 роки виглядає надзвичайно.
Нагадаємо, Дженніфер Лопес показала, яку розкіш ховає в декольте до пупка: "Ось це активи!".
Як повідомляла Politeka, Моніка Беллуччі несподівано позбулася довгого волосся і звела з розуму глибиною декольте: "Занадто красива".
Також Politeka писала, що Еністон і Пітт возз'єдналися і влаштували гарячі ігри на камеру: "Бред, ти дуже спокусливий і...".