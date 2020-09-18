Фанаты без ума от нового образа

55-летняя модель и актриса Моника Беллуччи продолжает удивлять своих поклонников

Об этом пишет Politeka.net.

На этот раз звезда удивила фанатов своим новым образом, а свежее фото опубликовала в личном микроблоге Instagram.

55-летняя Моника Беллуччи, которая продолжает сводить с ума многих мужчин, решилась на кардинальную смену образа.

Актриса избавилась от длинных волос, а для дополнения жаркого образа она подобрала пиджак с глубоким декольте и драгоценное ожерелье, которое красуется на шее у Моники.

"Удачной всем недели", - подписала Моника Беллуччи свое новое фото в Instagram.

Поклонники мгновенно отреагировали на публикацию и засыпали 55-летнюю Монику Беллуччи лайками и восторженными комментариями.

"Красотка", "Настоящая красота", "Слишком красива", "Самая красивая женщина в истории", "Очень красиво", "Всегда красива", "Удачи тебе, прекрасная Моника", "Спасибо, бонита! Хороших выходных", "Бесконечная красота", - написали они под публикацией звезды.

Ранее мы рассказывали, как Моника Беллуччи напугала соцсети своим постаревшим видом.

Новый снимок с фестиваля в Сполето, который поднял "шумиху" в социальных сетях, звезда опубликовала в своем Instagram.

Моника была одета на фестивале в черном платье, которое идеально подошло к ее феноменальной фигуре. А вот внешность иконы стиля немного подкачала - годы берут свое. Уставший вид и морщины видны невооруженным взглядом.

Но поклонники актрисы не обратили внимание на заметные изменения во внешности своей любимицы и продолжили засыпать ее комплиментами в комментариях.

Напомним, над Моникой Беллуччи жестоко поиздевались

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