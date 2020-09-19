Стало известно, что 51-летняя Дженнифер Энистон и 56-летний Брэд Питт впервые за 19 лет воссоединились

В августе американские СМИ писали, что бывшие супруги должны были принять участие в чтении по ролям сценария комедийного фильма 1982 года "Беспечные времена в "Риджмонт Хай".



Несколько дней назад поклонников культовой пары начала нулевых ждал приятный сюрприз, ведь они разыграли сцену с пикантным подтекстом во время своего воссоединения на экране (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Мероприятие состоялось и в онлайн-формате, а все актеры вышли на связь по Zoom и физически друг с другом не взаимодействовали, флирт хоть и по роли, бывших супругов стал настоящим событием для многих фанатов, которые спустя столько времени не потеряли надежду на воссоединение супругов.



Так, Питт исполнил роль Брэда Хэмилтона, а Энистон досталась роль Линды Барретт, лучшей подруги его сестры. По сюжету Хэмилтон испытывает влечение к Линде и в одной из сцен постоянно думает о ней и представляет, как она приходит к нему обнаженной.

"Привет, Брэд! Ты знаешь, я всегда думала, что ты очень милый. Я думаю, ты очень соблазнительный! Идем со мной!" — произносит Дженнифер, играющая Линду, которую Брэд представляет в своей фантазии.





Дженнифер пытается сохранять серьезный вид, пока читает свои строки. В то время, как остальной звездный каст актеров не может сдержать смех и улыбочки, как будто реально подглядывают за парой и их горячими играми на камеру.



Тем временем замужняя девушка Брэда Питта - немецкая модель Николь Потуральски - на вопрос подписчика ответила, что у нее нет ненависти к Анджелине Джоли. Если верить слухам, все истерики по поводу и без с угрозами запретить видеться с детьми от Энджи достаются бедному Брэду, а не Николь.

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