Возраст над ними не властен

Многие знаменитости, чтобы как можно дольше продлить свою красоту, обращаются к пластическим хирургам и косметологам, а некоторым достаточно правильного питания и спорта

Politeka.net собрала эффектные фото знаменитых красоток, которые в 50-60 лет все еще выглядят молодо и привлекательно.

Американской певице и актрисе Дженнифер Лопес уже 51 год, но возраст не мешает звезде зажигать на сцене и носить супер-откровенные наряды.

Супермодель 90-х Наоми Кэмпбелл решила отпраздновать свое 50-летие «голой» фотосессией. Звезда снялась в метро полностью обнаженной, прикрывая пикантные места только сумочкой.

56-летняя Моника Беллуччи до сих пор считается одной из самых красивых и соблазнительных актрис современности. Итальянская красотка имеет свой стиль и изящно скрывает возрастные изменения.

51-летняя звезда сериала "Друзья" Дженнифер Энистон тоже старается держать себя в форме. На красных дорожках звезда всегда выглядит превосходно.

Голливудской актрисе Деми Мур уже 57 лет, но она выглядит очень свежо и смело демонстрирует лицо без макияжа и подтянутое тело.

Отечественные звезды стараются не отставать от своих голливудских коллег. Так, например, актриса Ольга Сумская в свои 54 года выглядит сногшибательно.

Напомним, Дженнифер Лопес показала, какую роскошь прячет в декольте до пупка: "Вот это активы!".

Как сообщала Politeka, Моника Беллуччи неожиданно избавилась от длинных волос и свела с ума глубиной декольте: "Слишком красива".

Также Politeka писала, что Энистон и Питт воссоединились и устроили горячие игры на камеру: "Брэд, ты очень соблазнительный и...".