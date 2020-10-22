Екс-дружина телеведучого Володимира Остапчука не дозволяє дітям ходити в гості до його нової дружини

Як пише Politeka.net, про це розповіла Христина Горняк, з якою нещодавно Остапчук зіграв розкішне весілля.

Дівчина відповідала на питання підписників, багато з яких стосувалися колишньої сім'ї її новоспеченого чоловіка, в якій він залишив двох дітей. Офіційно Остапчук розлучився з Оленою Войченко в березні 2020 року. Їх розлучення супроводжувалося взаємними звинуваченнями в інтерв'ю.

"До вас не ревнує діток колишня дружина Вови?",- запитали у Христини.

"Судячи з того, що не дозволяє їм приходити до нас, мабуть так. Необхідний час", - відповіла Горняк.

Крім цього, вона заявила, що Володимир знімає квартиру для їх спільного проживання.

"Мій Вова залишив все що було екс-дружині", - зазначила вона, вступивши в публічне протистояння з Оленою.

Варто відзначити, що це не перший болючий укол у бік Олени Войченко. Перед весіллям Христина написала, що нереально забрати людину з сім'ї, якщо в цій родині все добре.

До речі, сама Войченко в інтерв'ю Олицькій для Ютуб-каналу розповідала, що Володимир часто бачився з дітьми тільки для того, щоб зробити спільні сторіс і фото для Instagram. Жінка також розповіла, що Остапчук зустрічався з Горняк вже під час «Танців з зірками», коли в ефірі шоу зізнавався Олені в коханні.

Нагадаємо, що Остапчук своїм весільним фото нарвався на жорстку критику і порівняння з Добриніним.

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