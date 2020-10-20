Нова дружина Володимира Остапчука Христина Гірняк похвалилася розкішним медовим місяцем і розповіла про знайомство з дітьми ведучого
Днями пара офіційно узаконила свої стосунки, проте багато українців ніяк не можуть забути ведучому скандал з розлученням з матір'ю двох його дітей. Як пише Politeka.net, зараз пара вирушила насолоджуватися відпочинком до Туреччини, звідки Христина постійно постить нові кадри.
Так, Гірняк поділилася своїм фото в купальнику, на якому вона позує на тлі моря. Яскраво-рожевий наряд з повністю відкритою спиною відмінно підкреслює засмагу жінки.
"У скарбничку + 1 прекрасний день на морі!!! Погода +27. Море +23. Настрій на всі 100%. Я люблю тебе, життя!",- підписала вона знімок.
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Її підписники тут же відреагували на яскраве фото.
"І нехай кожен день буде таким же прекрасним!", "Щаслива жінка до Вашої уваги", "Ох...балдьожі", - пишуть люди.
Крім того, у свої сторіз Христина розповіла про знайомство з дітьми новоявленого чоловіка – Емілією та Еваном-Олександром. Вона зізналася, що вже знайома з малюками, від матері яких Остапчук пішов до неї.
"Ми вже знайомі. Чекаю їх у нас", - заявила Христина у відповідь на відповідне запитання від передплатників.
Нагадавши, Остапчука атакували після пишного весілля з коханкою: "Щастя людям очі ріже".
Як повідомляла Politeka, Остапчук своїм весільним фото нарвався на жорстку критику і порівняння з Добриніним: «ми можемо все!».
Також Politeka писала, що нова дружина Остапчука боляче вколола колишню ведучого, мережа кипить: "ідуть до молоденьких".