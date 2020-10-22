Українцям озвучили умови, за яких вони ризикують отримати штраф під час місцевих виборів

Про це розповівши член ЦВК Сергій Постивий.

За його словами, українці, які прийдуть без засобів особистого захисту на виборчі дільниці, зможуть проголосувати.

Однак, пізніше їх можуть притягнути до відповідальності за недотримання правил карантину в громадських місцях.

"Ми звертаємося і просимо, щоб виборці дотримувалися карантинних правил. Відвідування приміщень для голосування - це відвідування громадського місця, тобто це означає, що поширюються відповідні обмеження, недотримання правил передбачає, зокрема, і адміністративну відповідальність", - попередив Постивій напередодні проведення місцевих виборів.

За словами члена ЦВК, українцям без маски дозволять проголосувати, оскільки це їх конституційне право, але на виборчих дільницях будуть присутні силовики, які будуть стежити за порядком.

"Відповідно така особа (без маски - ред.) проголосує, в той же час велика ймовірність того, що працівник правоохоронних органів буде змушений скласти на нього відповідні адміністративні матеріали", - додав Постивий, виступаючи на круглому столі.

Раніше ми розповідали про посилення штрафів для українців.

Якщо раніше порушників карантину могли оштрафувати на 17 тис.грн, а зараз пропонується штраф у розмірі 170 грн для тих, хто надів маску неправильно. При повторному порушенні штраф складе вже 255 грн.

Так, в Раду внесли законопроект, який передбачає збільшення штрафів за перебування в будівлях і транспорті громадського типу в період карантину без правильно одягнених масок (якщо вони не закривають рот і ніс). Якщо документ буде затверджений, то штрафи зростуть до 255 гривень.

Також хочуть підвищити штрафи для підприємців, які пустили в магазини/торгові центри людей без масок (до 51 тисячі гривень).

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