Українці будуть по-новому святкувати Новий рік в умовах пандемії китайського вірусу
Про це пише ТСН.
Влада Києва вирішила не відмовлятися від святкування новорічних свят, але анонсувала суттєві зміни.
Головна ялинка країни на Софійській площі буде штучною, а ярмарок з фуд-кортами тепер організовувати не будуть.
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Більш того, влада вирішила відмовитися від проведення святкових концертів. Висота головної ялинки становитиме 30 метрів, і її монтувати почнуть вже наступного місяця.
Замість концертів звучатиме фонова музика, а глінтвейн і їжу продаватимуть з кіосків виключно на винос з метою безпеки.
Софійську площу, на якій пізніше встановлять головну ялинку, накриють великим куполом з ілюмінації, і пускати під купол неї будуть партіями по 100 осіб.
Святкування Нового року обійдеться в 35 млн гривень і з бюджету на це витратять лише 200 тисяч, а всі інші гроші виділять меценати.
"Йолка наближається", "так, які часи настали... Новий рік святкувати не будемо, відпочинок, розважуха - все пропало", "гігантський пень з казковими персонажами, але без різдвяного ярмарку...",- відреагували українці в коментарях.
Раніше ми розповідали, що святкування Нового року вже скасували у Варшаві. Влада підкреслила, що здоров'я жителів - найголовніше, тому заходи були скасовані, а зекономлені кошти залишаться в казні столиці.
В адміністрації Варшави також висловили сподівання, що вони зможуть з розмахом відсвяткувати новорічні свята наступного року.
Складна ситуація з китайським вірусом і в інших країнах ЄС. Так, глава Євроради Шарль Мішель вирішив провести екстрену Раду за участю глав держав і представництв ЄС для обговорення шляхів протидії небезпечному вірусу.
Саміт буде проведений 29 жовтня і пройде у форматі відеоконференції, і на цьому заході обговорюватимуть заходи по боротьбі з пандемією і поліпшенню епідеміологічних ситуацій в країнах.
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