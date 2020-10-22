Украинцы будут по-новому праздновать Новый год в условиях пандемии китайского вируса
Об этом пишет ТСН.
Власти Киева решили не отказываться от празднования новогодних праздников, но анонсировали существенные изменения.
Главная елка страны на Софийской площади будет искусственной, а ярмарку с фуд-кортами теперь организовывать не будут.
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Более того, власти решили отказаться от проведения праздничных концертов. Высота главной елки будет составлять 30 метров, и ее монтировать начнут уже в следующем месяце.
Вместо концертов будет звучать фоновая музыка, а глинтвейн и еду будут продавать из киосков исключительно на вынос в целях безопасности.
Софийскую площадь, на которой позже установят главную елку, накроют большим куполом из иллюминации, и пускать под купол нее будут партиями по 100 человек.
Празднование Нового года обойдется в 35 млн гривен и из бюджета на это потратят лишь 200 тысяч, а все остальные деньги выделят меценаты.
"Йолка приближается", Да, какие времена настали... Новый год праздновать не будем, отдых, развлекуха - все пропало", "Гигантский пень со сказочными персонажами, но без рождественской ярмарки...", - отреагировали украинцы в комментариях.
Ранее мы рассказывали, что празднование Нового года уже отменили в Варшаве. Власти подчеркнули, что здоровье жителей - самое главное, поэтому мероприятия были отменены, а сэкономленные средства останутся в казне столицы.
В администрации Варшавы также выразили надежду, что они смогут с размахом отпраздновать новогодние праздники в следующем году.
Сложная ситуация с китайским вирусом и в других странах ЕС. Так, глава Евросовета Шарль Мишель решил провести экстренный совет с участием глав государств и представительств ЕС для обсуждения путей противодействия опасному вирусу.
Саммит будет проведен 29 октября и пройдет в формате видеоконференции, и на этом мероприятии будут обсуждать меры по борьбе с пандемией и улучшению эпидемиологических ситуаций в странах.
Напомним, что Минздрав предупредил украинцев о новых «красных» зонах
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