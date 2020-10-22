Украинцы будут по-новому праздновать Новый год в условиях пандемии китайского вируса

Об этом пишет ТСН.

Власти Киева решили не отказываться от празднования новогодних праздников, но анонсировали существенные изменения.

Главная елка страны на Софийской площади будет искусственной, а ярмарку с фуд-кортами теперь организовывать не будут.

Более того, власти решили отказаться от проведения праздничных концертов. Высота главной елки будет составлять 30 метров, и ее монтировать начнут уже в следующем месяце.

Вместо концертов будет звучать фоновая музыка, а глинтвейн и еду будут продавать из киосков исключительно на вынос в целях безопасности.

Софийскую площадь, на которой позже установят главную елку, накроют большим куполом из иллюминации, и пускать под купол нее будут партиями по 100 человек.



Празднование Нового года обойдется в 35 млн гривен и из бюджета на это потратят лишь 200 тысяч, а все остальные деньги выделят меценаты.

"Йолка приближается", Да, какие времена настали... Новый год праздновать не будем, отдых, развлекуха - все пропало", "Гигантский пень со сказочными персонажами, но без рождественской ярмарки...", - отреагировали украинцы в комментариях.

Ранее мы рассказывали, что празднование Нового года уже отменили в Варшаве. Власти подчеркнули, что здоровье жителей - самое главное, поэтому мероприятия были отменены, а сэкономленные средства останутся в казне столицы.

В администрации Варшавы также выразили надежду, что они смогут с размахом отпраздновать новогодние праздники в следующем году.

Сложная ситуация с китайским вирусом и в других странах ЕС. Так, глава Евросовета Шарль Мишель решил провести экстренный совет с участием глав государств и представительств ЕС для обсуждения путей противодействия опасному вирусу.

Саммит будет проведен 29 октября и пройдет в формате видеоконференции, и на этом мероприятии будут обсуждать меры по борьбе с пандемией и улучшению эпидемиологических ситуаций в странах.

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