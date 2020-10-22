Спорідненість двійнят Лізи і Гаррі зі співачкою Аллою Пугачовою викликає багато питань

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок зіркової сімейки в Instagram опублікований фотоколаж з дочками Примадонни Христиною Орбакайте і Лізою Галкіною.

"Сестрички 😍 😍 😍 Схожі?", - йдеться в повідомленні.

Користувачі висловили свою думку з цього приводу в коментарях. Таємниця Пугачової і її дітей як ніколи близька до розгадки. Одні припускають, що Христина насправді - мама Лізи, інші, що яйцеклітини були взяті у зовсім іншої жінки, однак, більшість впевнені, що Алла Борисівна насправді не мати двійнятам.

"Це не сестричка а мама... Більше ніж впевнена, що у Пугачової яйцеклітини ніякої не було... А виступила в ролі мами Христина, тому і схожість"

"Звичайно не Алла, вона якось давала інтерв'ю зі Швейцарії. Вони там з Кіркоровим дітей хотіли. Так ось уже тоді у неї не було біо матеріалу... А це і Христини навряд чи діти... Тільки божевільна може роздавати свої яйцеклітини направо і наліво 🤗"

"мені здається, що вони взагалі не рідня, не схожі взагалі, абсолютно, батько звичайно Галкін, а хто мама не ясно"

"я сама з самого початку думала, що логічніше за все від Христини взяти яйцеклітину. Але в поведінці Христини не змінилося нічого, вона рівно до цих дітей ставиться, як і сама Пугачова. Пугачова куди сильніше любить Клавдію, це ж очевидно... Діти дуже красиві, Пугачовою там і не пахне"

"Ні різні, несхожі, але красуні обидві"

"Не схожі. Гадай не гадай, все одно не дізнаємося, звідки у Пугачової могли з'явитися діти, та ще двоє"

"Ні не схожі, нічого спільного"

"Я думала дочка Христини"

"Обидва схожі на Аллу Борисівну❤ ️❤️❤️"

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