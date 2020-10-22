Солістка популярного українського гурту KAZKA Олександра Зарицька показала несподівані кадри зі зйомок у ролі нареченої

Минулого року український гурт Kazka презентував нову пісню, а кілька хвилин тому на своєму YouTube-каналі презентував відеокліп на композицію "Мало". Тоді група зазначила, що посил пісні досить простий:

"Протягом життя ми високо злітаємо, глибоко пірнаємо, шукаємо смисли, а все заради того, щоб сказати найважливішій людині: "мені тебе так мало-мало". Любов безмежна і всеосяжна в новому чуттєвому треку "Мало" (щоб подивитися повну версію кліпу, доскролльте сторінку до кінця).

Поділитися першими кадрами зі зйомок нового кліпу вирішила і сама Олександра Зарицька, що постає перед фанатами в ролі скривдженої жінки, що зображає з себе нареченої. Дівчина злісно розбиває весільний торт, зриває з себе фату і розмірковує про невдале кохання:

"Вона намагається представити себе поруч з ним, але розуміє, що насправді їй цього мало, їй мало цього залу, мармурових колон і порцелянових лебедів. Все це представляється йому надуманим і хибним, як декорації, як «для галочки», тому що так треба. Тоді як вона воліла б вибрати для себе щось інше, щось, що ні в якому разі не вміщається в звичні, застарілі рамки. Гірко💔», - сказано в повідомленні під новим роликом на YouTube.

У коментарях фанати вихваляють дівчину в новому образі і пишуть, що для них "Саша красуня найкраща".

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