Солистка популярной украинской группы KAZKA Александра Зарицкая показала неожиданные кадры со съемок в роли невесты

В прошлом году украинская группа Kazka презентовала новую песню, а несколько минут назад на своем YouTube-канале презентовала видеоклип на композицию "Мало". Тогда группа отметила, что посыл песни довольно прост:

"В течение жизни мы высоко взлетаем, глубоко ныряем, ищем смыслы, а все ради того, чтобы сказать важнейшему человеку: "Мне тебя так мало-мало". Любовь безграничная и всеобъемлющая в новом чувственном треке "Мало" (чтобы посмотреть полную версию клипа, доскролльте страницу до конца).

Поделиться первыми кадрами со съемок нового клипа решила и сама Александра Зарицкая, предстающая перед фанатами в роле обиженной женщины, изображающая из себя невесты. Девушка злостно разбивает свадебный торт, срывает с себя фату и размышляет о неудачной любви:

«Она пытается представить себя рядом с ним, но понимает, что на самом деле ей этого мало, ей мало этого зала, мраморных колонн и фарфоровых лебедей. Все это представляется ему надуманным и ложным, как декорации, как «для галочки», потому что так надо. Тогда как она предпочла бы выбрать для себя что-то другое, что-то, что ни в коем случае не вмещается в привычные, устаревшие рамки. Горько💔», - сказано в сообщении под новым роликом на YouTube.

В комментариях фанаты восхваляют девушку в новом образе и пишут, что для них "Саша красавица самая лучшая".

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