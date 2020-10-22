Знаменитостям нерідко доводиться експериментувати над зовнішністю, привносити в свій образ щось новеньке, щоб не набриднути шанувальникам

Politeka.net згадувала, хто з зірок останнім часом зважився кардинально змінити імідж, обстриг або перефарбував волосся, або просто приміряв нову зачіску.

Наталя Могилевська за останні кілька місяців знову розцвіла. Співачка здивувала різко помолоділим виглядом, ставши ефектною блондинкою. Відзначимо, що раніше співачка «носила» каштанове волосся.

Відразу кілька артисток зважилися обрізати чубок. Наташа Корольова, яка зараз намагається відійти від скандалу зі зрадами її чоловіка-стриптизера Тарзана, з чубчиком стала виглядати набагато молодше, ніж без нього.

Дуже личить чубчик також українській телеведучій Маші Єфросиніній. Зірка вирішила трохи поекспериментувати із зовнішністю на карантині, і досвід виявився дуже вдалим.

А ось деякі зірки для того, щоб освіжити свій образ, не наважуються на стрижку, а просто експериментують із зачісками. Так, зірка "Орла і решки" Настя Івлєєва зробила модні в цьому сезоні «ріжки».

Тим же шляхом пішла і співачка Ольга Бузова. Крім цього, артистка приміряла кілька ефектних перук, що теж освіжило її стрічку в соцмережі.

Екс-ВІА Гра Анна Седокова теж вирішила приміряти перуку.

71-річна Алла Пугачова теж не боїться нового. Так, заколовши волосся в цікаву зачіску, Примадонна миттю помолодшала на 20 років.

Нагадавши, нові обраниці екс-чоловіків Лорак, Корольової і Заворотнюк вразили зовнішністю: фото "двійників" зірок.

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