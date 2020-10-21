Мужчинам часто нравится определенный типаж женщин, поэтому их возлюбленные весьма похожи друг на друга.
А иногда новые женщины в жизни мужчины являются практически двойниками их бывших жен и подруг. Это не редкость и среди звезд. Politeka.net собрала показательные фото "замены" для Ани Лорак, Наташи Королевой и Анастасии Заворотнюк.
Недавно экс-муж Ани Лорак бизнесмен Мурат Налчаджиоглу показал миру свою новую возлюбленную — киевскую визажистку Лилию. Новая пассия Мурата очень похожа на Лорак: она миниатюрная, у нее темные волосы и похожие черты лица.
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Десять лет назад все таблоиды гудели о том, что Игорь Николаев не смог забыть Наташу Королеву после расставания и заменил ее "двойником" — певицей Юлией Проскуряковой. Несмотря на злые языки, Николаев и Проскурякова до сих пор вместе, пара воспитывает общую дочь. Но тот факт, что Юлия сильно похожа на Наташу, скрыть трудно.
Российский актер Сергей Жигунов, у которого были серьезные отношения с коллегой по сериалу "Моя прекрасная няня" Анастасией Заворотнюк, недавно начал встречаться с Викторией Ворожбит. Внешне Виктория — настоящая копия популярной актрисы.
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