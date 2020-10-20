Поющая телеведущая из России Ольга Бузова засветилась в компании Филиппа Киркорова на отдыхе

Недавно в Москва прошла презентация легендарного бродвейного мюзикла «Шахматы». Главным гостем вечера в Театре МДМ стал 16-кратный чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов, Премьеру также посетили чемпионы мира и Европы по шахматам, многие звезды и спортсмены. Ольга Бузова и Филипп Киркоров посетили мероприятие в тематических нарядах в едином стиле.

Главные роли в премьерном показе исполнили Александр Суханов, Александр Бобров, Анастасия Стоцкая и Анна Гученкова. Поддержать коллег пришли многие артисты, блеснув на камеру своими образами. Бузова в черном блестящем мини и Киркоров во фраке с красными полосами сразу привлекли внимание к себе.

Улыбаясь и обнимаясь на камеру, артисты похвастались дружескими отношениями.

Вот что пишут в сети:

«Красивые ❤️; Интересно - кто их короновал??😂😂😂; Два клоуна шоу бизнеса; Красивые😍; Классные!!!❤️❤️; Обворожительные 😻; Идеально; До чего же Ольга женственная и элегантная 🔮; красивые 😻; Лучшие 🔥; На стиле ☺️; так идеально смотритесь🙌; Ну тогда я прынцесса😂; Какая *ах королева😭».

Мы также писали, что в последнее время также активно обсуждают отношения Филиппа Киркорова с Давидом Манукяном – звезды начали сотрудничать и недавно даже выпустили свой клип.

При этом далеко не все оценивают подобное сотрудничество, как выгодное и полезное. В то же время девушка Манукяна Ольга Бузова все чаще светится в компании двух мужчин, поддерживает их на концертах и презентации их клипа. Не так давно артистка даже опозорилась перед Киркоровым: когда тот попытался ее поднять, станцевав под их с Манукяном новую песню, Бузова «выронила» бюст с короткого платья и смутила артиста.

После этого в сети всегда подтрунивают над коллегами и обсуждают Киркорова за вызывающее поведение. Не обошлось без подобных комментариев и под новым постом. Киркоров решил позировать перед камерой с фильтрами и как бы упомянул Бузову. Ольга сразу прокомментировала пост:

«Как перестать говорить вслух то, что первое приходит в голову? 🔥🔥🔥 Угадайте - на кого я смотрю?😍 #hot #жаришка», - пишет Киркоров под роликом.

Вот как отвечает Ольга: «Тебе идёт, когда ты говоришь - «Моя Бузильда» 😂😂😂👸🏻».

Напомним, Киркоров поведал печальное о личной жизни после развода с Пугачевой: "Это раньше было что показать...".

Также Politeka писала, что рвавшийся в Украину Киркоров засветился рядом с Путиным: "Господин"