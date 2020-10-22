Знаменитостям нередко приходится эксперименитировать над внешностью, привносить в свой образ что-то новенькое, чтобы не наскучить поклонникам

Politeka.net вспоминала, кто из звезд в последнее время решился кардинально сменить имидж, обстриг или перекрасил волосы, или просто примерил новую прическу.

Наталья Могилевская за последние несколько месяцев снова расцвела. Певица удивила резко помолодевшим видом, став эффектной блондинкой. Отметим, что ранее певица «носила» каштановые волосы.

Сразу несколько артисток решились обрезать челку. Наташа Королева, которая сейчас пытается отойти от скандала с изменами ее мужа-стриптизера Тарзана, с челкой стала выглядеть намного моложе, чем без нее.

Очень идет челка также украинской телеведущей Маше Ефросининой. Звезда решила немного поэкспериментировать с внешностью на карантине, и опыт оказался очень удачным.

А вот некоторые звезды для того, чтобы освежить свой образ, не решаются на стрижку, а просто экспериментируют с прическами. Так, звезда «Орла и решки» Настя Ивлеева сделала модные в этом сезоне «рожки».

По тому же пути пошла и певица Ольга Бузова. Кроме этого, артистка примерила несколько эффектных париков, что тоже освежило ее ленту в соцсети.

Экс-ВИА Гра Анна Седокова тоже решила примерить парик.

71-летняя Алла Пугачева тоже не боится нового. Так, заколов волосы в интересную прическу, Примадонна мигом помолодела на 20 лет.

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