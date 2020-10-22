Уряд придумав, як вчинити з боржниками серед постачальників тепла

Відповідне рішення було затверджено під час засідання Кабінету Міністрів.

Так, Кабмін вирішив внести зміни до постанови про спецзобов'язання на ринку газу.

На такий крок уряд пішов, щоб не був зірваний опалювальний сезон через хворі борги постачальників тепла перед монополістом Нафтогазом.

У постанові йдеться про так званий "поділ відповідальності" - тобто поділ заборгованості за блакитне паливо між виробництвом електроенергії і виробництвом тепла.

За новим документом Нафтогаз тепер зобов'язаний постачати газ за всіма раніше підписаними контрактами без урахування штрафних санкцій не нижче 90% від підписаних контрактів. Якщо ж компанія, що має заборгованості, знаходиться у сфері управління Фонду держмайна, то відсоток блакитного палива може бути на рівні 60%.

Раніше ми попереджали, що опалювальний сезон в Україні під загрозою зриву.

Як розповідали в Нафтогазі, власники 73 підприємств теплоенергетики досі не погасили заборгованість перед постачальниками, тому понад півсотні населених пунктів ризикують залишитися без тепла.

У списку боржників опинився Київ, де відразу п'ять постачальників мають критичну заборгованість перед монополістом.

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