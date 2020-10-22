33-річна українська співачка Настя Каменських привернула увагу незвичайним ракурсом на свіжому фото
Як передає Politeka.net, зірка опублікувала знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в легкій персиковій сукні вільного крою.
Дівчина стояла до камери спиною в променях сонця так, що крізь тонку тканину, що просвічувалася, було видно її чарівні контури й вигини.
"Hey, it’s a new day! 😍 Кожен новий день особливий! Сьогодні ви можете зробити своє життя яскравішим, насиченішим, щасливішим! ✨і це тільки в ваших руках. Насолоджуйтесь кожним моментом! Відкривайтеся новому! Слідуйте за мрією! Ну що? Гайда! 🚀 😘 ", - підписала фото співачка.
Користувачі кинулися коментувати побачене. Деякі з них помітили у схудлій Насті зміни у фігурі, і, схоже, не в кращу сторону.
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"А де ж попа? 😂"; "А де сра....а", - пишуть користувачі.
Багато хто, правда, виявився в захваті:
"Прекрасна😍"
"Wow😍🔥"
"Крута фотка 😍"
"Мене мотивують твої ранні підйоми ❤️"
"Стільки позитиву!!! Обожнюю!!! Найголовніше, що так просто бути щасливим!!!"
До цього ми писали, що Каменських збентежила появою серед білого дня повністю голяка. Красуня заходила в басейн і зупинилася в акурат, коли вода досягла її сідниць, щоб зробити цей соковитий знімок, яким вона потім похвалилася в Instagram.
"Свобода бути собою, прийняття і любов до себе - найцінніші дари, які кожна людина може піднести собі сам", - підписала співачка.
Нагадавши, Каменських за спиною Потапа присоромили за непристойний жест, ганебне фото: "нехай Настюха руку дістане!"
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