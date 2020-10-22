33-летняя украинская певица Настя Каменских привлекла внимание необычным ракурсом на свежем фото

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в легком персиковом платье свободного кроя.

Девушка стояла к камере спиной в лучах солнца так, что сквозь тонкую просвечивающуюся ткань были видны ее пленительные контуры и изгибы.

"Hey, it’s a new day! 😍 Каждый новый день особенный! Сегодня вы можете сделать свою жизнь ярче, насыщеннее, счастливее! ✨и это только в ваших руках. Наслаждайтесь каждым моментом! Открывайтесь новому! Следуйте за мечтой! Ну что? Поехали! 🚀😘", - подписала фото певица.

Пользователи кинулись комментировать увиденное. Некоторые из них заметили у похудевшей Насти изменения в фигуре, и, похоже, не в лучшую сторону.

"А где же попа? 😂"; " А де сра....а", - пишут пользователи.

Многие, правда, оказались в восторге:

"Прекрасна😍"

"Wow😍🔥"

"Крутая фотка 😍"

"Меня мотивируют твои ранние подъёмы ❤️"

"Столько позитива!!! Обожаю!!! Самое главное, что так просто быть счастливым!!!"

До этого мы писали, что Каменских обескуражила появлением средь бела дня полностью голышом. Красотка заходила в бассейн и остановилась в аккурат, когда вода достигла ее ягодиц, чтобы сделать этот сочный снимок, которым она затем похвасталась в Инстаграм.

"Свобода быть собой, принятие и любовь к себе - ценнейшие дары, которые каждый человек может преподнести себе сам", - подписала певица.

Напомним, Каменских за спиной Потапа пристыдили за неприличный жест, позорное фото: "Пусть Настюха руку достанет!"

Как сообщала Politeka, бесстыжая Настя Каменских вызвала фурор, потянув за трусики бикини.

Также Politeka писала, что бесстыжая Каменских засветила откровенное белье, примерив образ русалки