33-летняя украинская певица Настя Каменских привлекла внимание необычным ракурсом на свежем фото
Как передает Politeka.net, звезда опубликовала снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в легком персиковом платье свободного кроя.
Девушка стояла к камере спиной в лучах солнца так, что сквозь тонкую просвечивающуюся ткань были видны ее пленительные контуры и изгибы.
"Hey, it’s a new day! 😍 Каждый новый день особенный! Сегодня вы можете сделать свою жизнь ярче, насыщеннее, счастливее! ✨и это только в ваших руках. Наслаждайтесь каждым моментом! Открывайтесь новому! Следуйте за мечтой! Ну что? Поехали! 🚀😘", - подписала фото певица.
Пользователи кинулись комментировать увиденное. Некоторые из них заметили у похудевшей Насти изменения в фигуре, и, похоже, не в лучшую сторону.
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"А где же попа? 😂"; " А де сра....а", - пишут пользователи.
Многие, правда, оказались в восторге:
"Прекрасна😍"
"Wow😍🔥"
"Крутая фотка 😍"
"Меня мотивируют твои ранние подъёмы ❤️"
"Столько позитива!!! Обожаю!!! Самое главное, что так просто быть счастливым!!!"
До этого мы писали, что Каменских обескуражила появлением средь бела дня полностью голышом. Красотка заходила в бассейн и остановилась в аккурат, когда вода достигла ее ягодиц, чтобы сделать этот сочный снимок, которым она затем похвасталась в Инстаграм.
"Свобода быть собой, принятие и любовь к себе - ценнейшие дары, которые каждый человек может преподнести себе сам", - подписала певица.
Напомним, Каменских за спиной Потапа пристыдили за неприличный жест, позорное фото: "Пусть Настюха руку достанет!"
Как сообщала Politeka, бесстыжая Настя Каменских вызвала фурор, потянув за трусики бикини.
Также Politeka писала, что бесстыжая Каменских засветила откровенное белье, примерив образ русалки