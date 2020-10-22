45-річна українська співачка і ведуча, екс-учасниця гурту ВІА Гра Альона Вінницька видала всю правду про свою страшну недугу

Про це зірка розповіла в ефірі програми "Зоряний шлях" на каналі "Україна". Вінницька зізналася, що з народження мала інфекційне захворювання.

За словами співачки, в дитинстві вона була дуже хворобливою дитиною. Протягом перших трьох років її життя висіло на волосині. До закінчення школи доводилося долати наслідки інфекції.

"Народилася вже з хворобою, мама навіть народжувала в інфекційному відділенні, її відразу ізолювали, і перші півтора місяці я була взагалі без мами. Є така хвороба - стафілокок. Вона не дуже хороша, можна сказати - страшна, навіть смертельна в деяких випадках ", - розповіла Вінницька.

Альона додала, що завдяки регулярним медичним процедурам зараз вона хворіє рідко.

Раніше ми писали, з'явилися пікантні подробиці закулісся групи ВІА Гра. Після відходу з колективу Вінницької прийшла Віра Брежнєва, яка згодом стала дружиною музпродюсера Костянтина Меладзе.

За словами колишнього охоронця групи Сергія, саме він привів Брежнєву в гримерку ВІА Гри, щоб вона змогла побачити кумирів.

"Віру в групу привів я. Ми познайомилися з нею на одному з виступів у Дніпропетровську. Стояли в черзі шанувальники, хотіли взяти автограф, і я дивлюся: стоїть Віра... Я її зазвав в гримерку. Ми обмінялися телефонами. Потім вона просто ходила на всі наші концерти", - ділився спогадами колишній охоронець ВІА Гри.

Брежнєва прийшла на кастинг після відходу Альони Вінницької і познайомилася з продюсером Костянтином Меладзе.

«Як тільки вона зайшла, у Костянтина, по-моєму, навіть окуляри впали. На третій день вона вже поїхала на гастролі", - зазначив Сергій.

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