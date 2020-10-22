45-летняя украинская певица и ведущая, экс-участница группы ВИА Гра Алена Винницкая выдала всю правду о своем страшном недуге

Об этом звезда рассказала в эфире программы "Звездный путь" на канале "Украина". Винницкая призналась, что с рождения имела инфекционное заболевание.

По словам певицы, в детстве она была очень болезненным ребенком. В течение первых трех лет ее жизнь висела на волоске. К окончанию школы приходилось преодолевать последствия инфекции.

"Родилась уже с болезнью, мама даже рожала в инфекционном отделении, ее сразу изолировали, и первые полтора месяца я была вообще без мамы. Есть такая болезнь - стафилококк. Она не очень хорошая, можно сказать - страшная , даже смертельная в некоторых случаях ", - рассказала Винницкая.

Алена добавила, что благодаря регулярным медицинским процедурам сейчас она болеет редко.

Ранее мы писали, появились пикантные подробности закулисья группы ВИА Гра. После ухода из коллектива Винницкой пришла Вера Брежнева, ставшая в последствии супругой музпродюссера Константина Меладзе.

По словам бывшего охранника группы Сергея, именно он привел Брежневу в гримерку ВИА Гры, чтобы она смогла увидеть кумиров.

«Веру в группу привел я. Мы познакомились с ней на одном из выступлений в Днепропетровске. Стояли в очереди поклонники, хотели взять автограф, и я смотрю: стоит Вера… Я ее зазвал в гримерку. Мы обменялись телефонами. Потом она просто ходила на все наши концерты», — делился воспоминаниями бывший охранник ВИА Гры.

Брежнева пришла на кастинг после ухода Алены Винницкой и познакомилась с продюсером Константином Меладзе.

«Как только она зашла, у Константина, по-моему, даже очки упали. На третий день она уже поехала на гастроли», — отметил Сергей.

Напомним, что секрет 38-летней Веры Брежневой без единой морщинки раскрыт

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