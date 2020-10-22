Популярна телеведуча Леся Нікітюк у своєму житті вже встигла навіть посидіти в СІЗО

Про це пише видання Віва.

Українська зірка, яка недавно відсвяткувала своє 33-річчя, примудрилася відсидіти в СІЗО за "зберігання заборонених речовин".

За словами Лесі Нікітюк, в СІЗО дівчина провела кілька годин, поки за нею не приїхали батьки.

Дівчину на вулиці затримали силовики в момент, коли вона несла в руках прозорий пакетик з рисовим борошном, яку їй привезла подруга.

"Подруга привезла мені з-за кордону рисове борошно. Насипала її в прозорий пакетик, тижнів на два вистачило б. І я пішла з ним по центру Хмельницького. Дійшла до зупинки, а там така черга на маршрутку, думаю: №пройдуся трохи далі, вже там сяду, доїду додому". І хіба незрозуміло було, що у мене в руках рисове борошно? Ось міліціонерам-ні. Вони підійшли до мене і запитали: "дівчинка, а що це у тебе таке?" Я кажу: "Мука". Вони почали сміятися, запитали, мовляв, чому не в закритому пакеті несу. Все-таки забрали мене до відділку, де я просиділа до приходу батьків», - відверто зізнавалася українська зірка.

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На фото Леся сидить на стільці, на ній надіті короткі джинсові шорти, що дозволяють фанатам насолодитися довгими засмаглими ногами знаменитості і біла блузка, що відкриває плечі і груди Лесі.

На голові у знаменитості-червоний вінок, в розпущене волосся заплетене квіти, а на пальці Нікітюк можна побачити колечко.

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